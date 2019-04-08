Ненависть проти страху: головні прогнози другого туру виборів

Що об’єднає виборців у другому турі, де штаб Порошенка буде шукати додаткові голоси і чи можна вважати результат виборів вже вирішеним.

Страх змін і втрати стабільності з одного боку проти ненависті до чинної влади, з іншого – на думку політтехнологів, більшість виборців у другому турі будуть керуватися саме цими двома емоціями.

При цьому неприйняття нинішньої влади настільки велике, що виборець готовий нерозважливо ризикнути, щоб змінити обридлих політиків, вважають експерти і передбачають повну поразку чинного президента.

«Якщо не відбудеться ніяких потрясінь, я не бачу шансів у Порошенка, бо людей у більшій мірі об’єднує ненависть, – вважає директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв. – Є бажання помсти і готовність ризикнути. Це говорить про те, наскільки старі політики задовбали людей, наскільки вони неадекватні».

Про те, що результат виборів у другому турі практично вирішений, говорить і голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Дані соціологів про перетікання голосів від інших кандидатів двом іншим претендентам говорять про те, що більше 2/3 виборців проголосують проти Порошенка. Перевага Зеленського буде не 15%, а набагато більше. Прихильники Тимошенко, Гриценко, Бойко в більшості своїй проголосують за Зеленського», – прогнозує він.

Провал кампанії Порошенко політологи пояснюють в першу чергу тим, що вона була побудована на негативі, страху і дробленні суспільства на своїх і чужих. На відміну від цього кампанія Зеленського робить акценти на позитив і те, що може об’єднати суспільство. На підсвідомому рівні це більше притягує виборця, стомленого від потоків негативної інформації.

«Тренд, який задає команда Порошенка, – «якщо не я, то Путін» впливає на суспільство, яке поляризують, щоб виграти вибори, – вважає директор Соціологічної служби «Рейтинг» Олексій Антипович. – І це однозначно погано для суспільства, оскільки якщо кожен третій за Зеленського, це занадто багато, щоб говорити, що це все вороги».

На думку експертів, команда президента зараз активно йде по цьому шляху, оскільки основні передвиборні тези Порошенко не принесли йому очікуваного рівня підтримки.

«Кампанія президента, яка базувалася на трьох тезах: «армія, мова, віра», зазнала невдачі, – констатує голова аналітичної групи «Левіафан» Сергій Назаренко. – Армія голосувала за Зеленського. Західна Україна, ядерний електорат Порошенко, підтримала його не на тому рівні, на який він сподівався. Та ж стратегія у другому турі призведе до того ж результату, а перетікання голосів до Порошенко від інших кандидатів буде мінімальним».

Є план

В нинішніх вкрай негативно складаються для чинного президента умовах штаб Порошенка, на думку експертів, буде діяти максимально агресивно. В хід піде нагнітання істерії в стилі «не буде Порошенко – не буде і України», а також вкидання про економічний крах у разі, якщо чинний президент не залишиться у влади.

«Суспільство будуть вводити в стан на межі божевілля, – прогнозує Фесенко. – Будуть нас лякати, що в разі обрання Зеленського станеться катастрофа, розвал держави, нас позбавлять безвиза, не дадуть грошей, зроблять банкрутами».

Все це президентський штаб буде робити з однією метою – вкинути масу негативу і чорнухи, щоб максимально знизити явку.

«Шанс для Порошенка з’являється, якщо явка буде менше половини, – вважає Фесенко. – Тому їм потрібно максимально знизити явку – відвернути молодь, щоб та в день виборів розважалася і краще за містом. А також переконати опозиційний електорат у тому, що це не ваші кандидати, це не ваші вибори. Обидва кандидати погані».

Втім, за підрахунками експерта, для виграшу Порошенко потрібно знайти три мільйони голосів, плюс – щоб не прийшли хоча б два мільйони з тих, хто голосував за Зеленського, і не з’явилися 90% тих, хто голосував за інших кандидатів. А це дуже малоймовірно.

Також, на думку Фесенка, зіграє роль основний фактор, характерний для другого туру українських виборів: виборці голосують не за одного з кандидатів, а проти іншого.

«Що в цій ситуації можна придумати – незрозуміло, – говорить Назаренко. – Можливо, штаб президента буде вести переговори з опозицією про додаткові голоси. І така інформація вже з’являється: негласно через деяких комунікаторів такі переговори почалися з Юрієм Бойко та Олександром Вілкулом».

Але виявилося, що одна з головних претензій – це кадрова політика Порошенка, а він не збирається її міняти в найближчі тижні, звільняючи або усунути з посад одіозних персонажів, що викликають найбільше роздратування у виборця. Відповідно, штабу не доводиться очікувати якихось суттєвих електоральних бонусів.

Що ж стосується економічних страшилок в стилі «долар за 100», то більшість економістів, в тому числі і з Нацбанку, констатують – валютний ринок, на щастя, все менше реагує на політичну складову і більше керується реальними економічними факторами. А вони говорять про те, що курс гривні не буде залежати від прізвища майбутнього президента.

Втім, у розпорядженні Банковій залишається ще ряд механізмів, здатних підіграти президента у другому турі.

Приховані резерви

Після не надто райдужних для Порошенка результатів голосування у Збройних Силах, армійське начальство поставили на вуха і жорстко вимагали пояснень – чому не допрацювали і не забезпечили результат.

У бригадах, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, терміново провели «анонімне» анкетування з метою з’ясувати, хто за кого голосував. До речі, цю інформацію у себе на сторінці у Facebook підтвердив радник президента Юрій Бірюков.

Результати, звичайно ж, були передбачуваними – 65% військових нібито голосували за Порошенком, і його штаб пішла доповідна з виправданнями, мовляв, за Зеленського голосували не військові, а прикомандировані співробітники МВС і СБУ, армія тут ні причому.

У відповідь, за неофіційною інформацією, армійцям поставили завдання до другого туру максимально забезпечити потрібний головнокомандувачу результат, якщо не хочуть виконувати команди клоуна.

Також одним з резервів голосів для штабу Порошенка є відсутність достовірної інформації про кількість виборців.

За інформацією Антиповича, зараз навіть неможливо точно визначити відсоток явки. У приклад він наводить офіційну цифру в 64% тих, хто проголосував на відміну від альтернативних підрахунків, дали результат близько 70%.

«А від якої кількості вважати? – задається він питанням. – Від 31 мільйона виборців або від 29 мільйонів? Ми, як соціологи спілкуємося з живими людьми, які реально є на місці, живуть в Україні, а не просто фігурують у списках виборців».

Про те, якою резерв голосів забезпечує ця невизначеність, як свідчать наведені дані тільки по одному регіону.

«Людей в Україні стало набагато менше, – констатує Антипович. – Мінус 10% явки на західній Україні пояснюється тим, що люди за кордоном, просто іноді на виборах їхні голоси, скажімо так, фігурують».

Що стосується сфери передвиборної агітації, то й тут чинний президент в більш виграшному положенні.

«Є перевага для чинного президента, який не йде у відпустку згідно з Законом України «Про вибори» на час передвиборчої агітації, – стверджує юрист, екс-член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук. – За рахунок цього прихована передвиборча агітація ведеться під час поїздок по регіонах, зустрічей з людьми. Кожен розуміє, що чинний президент здійснює поїздки в рамках своєї передвиборчої кампанії».

В результаті, політексперти залишають Порошенко хоч і примарні, але все ж шанси залишитися при владі, за допомогою використання всього комплексу доступних йому засобів і адмінресурсу. А це означає, що результати другого туру ще не вирішено наперед, і опонентам є за що боротися.