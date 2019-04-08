Трамп звинуватив Мюллера в «зливі» журналістам інформації про втручання РФ у вибори

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, яка розслідувала втручання Росії у вибори в США, допустила витік інформації.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив президент Дональд Трамп.

«Схоже, що команда Роберта Мюллера з 13 ненависників Трампа і злих демократів допускає незаконні витоку даних в ЗМІ, а Fake News фабрикують власні матеріали, спираючись на джерела або обходячись без них. Джерела більше не мають ніякого значення для наших корумпованих і брехливих традиційних медіа, це перетворилося у анекдот», — написав Трамп.

Відомо, що Мюллер обіцяв оприлюднити доповідь до середини квітня. До цього, за його словами, з документа повинна бути вилучена вся конфіденційна інформація. Але Юридичний комітет Палати представників, який контролюється демократами, проголосував за те, щоб зажадати порядком повний текст доповіді та супутні матеріали.