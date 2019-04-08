Мільярд на булаві: як зросли доходи влади

Сезон подання декларацій підвів підсумки президентської п’ятирічки Петра Порошенка вельми показово. За цей час він і його люди примножили свої статки в кілька разів. Лідером, звичайно, є діючий президент — його доходи зросли в 100 разів! «Вести» подивилися, як змінилося життя топ-чиновників.

Валютні вклади Порошенко

У 2018 році Петро Порошенко вніс у декларацію 1,6 млрд грн доходів, що в 100 разів більше, ніж у 2017 році (16,3 млн грн). Основну частину доходу — 1,1 млрд грн ($40,4 млн) — Порошенко отримав як дивіденди від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), яка управляє часткою президента в корпорації Roshen. Як підкреслили в АП, виплачені дивіденди були першими з 2014 року, а всю суму Порошенко готується направити на благодійність. Ще 400 млн грн дісталося йому від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал», 28,8 млн грн — від облігацій та 20,9 млн грн — відсотки від вкладів.