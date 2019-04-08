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ФБР зайнялося відмиванням грошей Коломойським

08.04.2019

Ігор Коломойський

Федеральне бюро розслідувань США розслідує передбачувані
фінансові злочини українського бізнесмена Ігоря
Коломойського. Про це написало видання The Daily Beast з посиланням на три джерела.

«Широкомасштабне розслідування проводиться давно, воно
стосується в тому числі можливого відмивання грошей бізнесменом.

Українцю поки не були пред’явлені ніякі обвинувачення, його
адвокат заявив, що той заперечує які-небудь правопорушення зі свого боку.

«Коломойський категорично заперечує, що він відмивав
які-небудь кошти в Сполучених Штатах, і крапка. Він бізнесмен. Його банк
захопило уряд, стверджуючи, що він був на грані катастрофи. Ця
інформація виявилася помилковою», – підкреслив адвокат Майк Салліван.

The Daily Beast уточнює, що у розслідуванні бере участь
також прокуратура США в Північному окрузі Огайо, оскільки Коломойський має там
інвестиції.

Правоохоронці вважають, що проживання бізнесмена в Ізраїлі
може ускладнити спроби видачі його американській стороні, пише видання.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Коломойський вивів з-під застави в «Приватбанку» землю в Одеській області.

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