Заступник голови СБУ призначено скандальний екс-керівник відомства в Сумській області

Владислав Косинський

Президент Петро Порошенко призначив заступником голови Служби

безпеки України Владислава Косинського замість Сергія Базюк.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Базюк звільнили 4 квітня, причина звільнення не вказується.

Раніше, з лютого 2017 року по березень 2019 року, Косинський

очолював управління СБУ в Сумській області. Звідти його звільнили із звинуваченнями в

«кришуванні» кримінальних схем в області. Зокрема, Косинського підозрюють у

зв’язку із співвласником «АТБ-Маркету» Геннадієм

Буткевичем.

Так, SKELET-info повідомляв, що сумське СБУ намагається віджати у Фірташа «Сумихімпром» на користь Буткевича.