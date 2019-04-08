Заступник голови СБУ призначено скандальний екс-керівник відомства в Сумській області

Владислав Косинський
Президент Петро Порошенко призначив заступником голови Служби
безпеки України Владислава Косинського замість Сергія Базюк.
Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Базюк звільнили 4 квітня, причина звільнення не вказується.
Раніше, з лютого 2017 року по березень 2019 року, Косинський
очолював управління СБУ в Сумській області. Звідти його звільнили із звинуваченнями в
«кришуванні» кримінальних схем в області. Зокрема, Косинського підозрюють у
зв’язку із співвласником «АТБ-Маркету» Геннадієм
Буткевичем.
Так, SKELET-info повідомляв, що сумське СБУ намагається віджати у Фірташа «Сумихімпром» на користь Буткевича.