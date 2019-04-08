У Судані повністю відключили електроенергію

Влада Судану поки не дали пояснення відключення електроенергії, але інженери і техніки вже намагалися відновити енергопостачання.

У Судані відбулося повне відключення електроенергії. Про це напередодні повідомило агентство Reuters з посиланням на суданський міністерство енергетики та води.

Відзначається, що в відомстві не дали пояснення відключення електроенергії, але в заяві йдеться, що інженери і техніки вже намагалися відновити енергопостачання.

У міністерстві додали, що додаткова інформація буде надана пізніше.

Блекаут в Судані стався на тлі масових протестів у столиці країни Хартумі з вимогами відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

З початку протестів у грудні 2018 року в Судані загинули як мінімум 32 активіста. У свою чергу аль-Башир в кінці лютого розпустив уряд і ввів у країні режим надзвичайного стану строком на один рік.