Зеленський звернувся до українців: термінове заяву майбутнього президента

Володимир Зеленський звернувся до всіх своїм передплатникам з терміновим заявою. Так, фаворит другого туру президентських виборів, пообіцяв українцям, що дебати на НСУ «Олімпійський» обов’язково відбутися і навіть назвав дату 19 квітня.

Зеленський також закликав українців писати в коментарях під постом в соціальній мережі про те, що саме вони хотіли б запитати у чинного президента.

Як приклад кандидат привів питання про початок «посадок» корумпованих чиновників, або ж про те, чому досі не розпочато слідство щодо Свинарчуков, які причетні до розкрадання з Укроборонпрому.

Зеленський також зробив акцент на тому, що президент нарешті може стати виконавцем волі народу, так як будь-який адекватний питання написаний під цим постом може бути озвучені під час дебатів на НСК Олімпійський 19 квітня.

Варто зазначити, що ЦВК вже визнала, що офіційні, «законні» дебати вони будуть проводити тільки на базі телеканалу «Суспильный», так як це прописано в законі. Все що не відбуватиметься у студії телеканалу, не носить ніякого офіційного характеру.

Нагадаємо, заклятий ворог Путіна розставив всі крапки над «і».

Відома російська журналістка Латиніна, яка є одним з самих заклятих ворогів чинного президента РФ Володимира Путіна розповів цікаві факти про Зеленском.

Так, на думку одіозною російської журналістки і письменниці у перемозі Зеленського немає абсолютно нічого страшного, як про те говорять деякі українці, повідомляє Латиніна в ефірі своєї авторської програми на Ехо Москви.

Раніше портал Акценти писав, що Порошенко передумав з приводу дебатів із Зеленським. Петро Порошенко, чинний президент України, запропонував кандидатові на цю посаду провести дебати 14 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський». Чинний президент в інтерв’ю, яке він дав напередодні, закликав свого опонента вийти на поле стадіону через тиждень.

Також портал Акценти повідомляв, що Зеленський поставив жирну крапку.

Нову заяву Зеленського ні на жарт сколихнула інтернет. Так, лідер кварталу заявив про те, що він готовий до переговорів з Путіним.

Зеленський підкреслив, що не збирається жертвувати українськими територіями або українськими громадянами. Про це стало відомо завдяки інтерв’ю Володимира Зеленського, яке він дав 7 квітня на телеканалі Україна.