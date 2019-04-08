Кирієнко розповів, що Путін думає про Рунеті

Президент РФ Володимир Путін переконаний, що розвиток Рунета немислима у відриві від світового інтернет-простору. Про це розповів перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко на Х російському форумі з управління інтернетом (RIGF-2019), передає .

За словами Кирієнка, в Кремлі не мислять російський інтернет у відриві від світової «павутини». Тому, продовжив він, потрібно вирішити ряд завдань для забезпечення сталого розвиток Рунета і вирішуватися такі завдання можуть тільки спільно. Кирієнко додав, що Путін особливо підкреслює важливість відкритості інтернет-співтовариства і його готовність до діалогу.

Ювілейний RIGF проводиться в рамках 25-річного ювілею домену «.ru». Форум організований координаційним центром національного домену підтримки Мінкомзв’язку.