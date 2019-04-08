В МЗС Британії засудили будівництво Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану

ЛОНДОН, 7 квітня. /ТАСС/. Великобританія рішуче засуджує подальшу реалізацію Ізраїлем планів будівництва нових поселень на Західному березі річки Йордан. Про це в неділю заявив виконуючий обов’язки міністра у справах Близького Сходу Марк Філд, інформує прес-служба британського МЗС.

“Сполучене Королівство рішуче засуджує подальшу реалізацію ізраїльською владою планів і конкурсів з будівництва нових поселень на Західному березі”, – сказав він, зазначивши, що, “згідно з міжнародним правом, поселення є незаконними, а також загрожують життєздатності рішення про співіснування двох держав”.

“Я закликаю Ізраїль припинити подібні контрпродуктивні дії, а всім сторонам взяти на себе зобов’язання робити подальші зусилля для деескалації поточної напруженості і створення сприятливих умов для встановлення справедливого і міцного миру”, – додав представник МЗС.

Прем’єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше пообіцяв поширити ізраїльський суверенітет на єврейські поселення на окупованих палестинських землях на Західному березі річки Йордан.

Резолюція 2334 Рада Безпеки ООН від 2016 року вимагає від Ізраїлю припинити поселенську діяльність на Західному березі річки Йордан ізраїльський уряд раніше відмовилася виконувати положення документа. За півстоліття, що минули з часу отримання єврейською державою контролю над Західним берегом річки Йордан, Ізраїль побудував там близько 120 поселень, які вважаються одним з основних перешкод на шляху відновлення мирного процесу з палестинцями.