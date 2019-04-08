Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Латвії почалися військові навчання за участю сил НАТО

08.04.2019

В Латвии начались военные учения с участием сил НАТОБойові групи Альянсу під час військових навчань Iron Spread 2019 проведуть танкові бойові стрільби.

Військові навчання Iron Spread 2019 за участю військовослужбовців і військової техніки дислокованих в країнах Балтії бойових груп розширеного присутності НАТО проходять у понеділок на Адажском полігоні в Латвії.

У маневрах беруть участь 14 танків Leopard, Challenger і PT-91. Учасники навчань відпрацюють дії, спрямовані на удосконалення взаємодії і сумісності Збройних сил союзників, проведуть танкові бойові стрільби.

Багатонаціональні навчання з участю розміщених в Латвії, Литві та Естонії бойових груп розширеного присутності НАТО проводяться з жовтня 2018 року. Рішення про розміщення в країнах Балтії та Польщі багатонаціонального батальйону НАТО було прийнято на Варшавському саміті НАТО 8 червня 2016 року, нагадує агентство.

Як повідомлялося, минулого тижня в Чорному морі почалися масштабні навчання НАТО. Участь у маневрах візьмуть 14 румунських військових кораблів, також кораблі з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини. Напередодні в НАТО затвердили посилення присутності в Чорному морі.

Читайте також:   Борис Джонсон чекає важких переговорів з США про угоди після Brexit
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *