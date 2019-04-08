Як перестати чхати і почати жити: поради алерголога

Кожну весну квітучі рослини випускають у повітря мільярди пилкових зерен, щоб гарантувати виживання свого виду. Чим більше пилку, тим вище шанси. Але для людей, схильних до алергії, це справжнє випробування.

Старше, ніж динозаври

Археологи знайшли скам’янілі зразки пилкових зерен, які були старше динозаврів. І симптоми алергії були задокументовані протягом усієї історії людства і по всьому світу. Люди просто не знали, як її лікувати або що саме її викликає.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Китайці 5000 років тому, щоб зменшити нежить під час сезонної алергії, яку вони називали «рослинної лихоманкою», використовували ягоди хвойника двухколоскового. У єгиптян було більше 20 методів лікування кашлю або утрудненого дихання, включаючи мед, фініки, ялівець і пиво.

А перша письмова згадка сезонних респіраторних симптомів належить перського вченого Раузу, який в 900 році описав закладеність носа, яка збіглася з цвітінням троянд. Це захворювання він назвав «рожевої лихоманкою».

Виявлення справжньої причини

У 1819 році англійський лікар Джон Босток вперше описав власну історію хвороби і назвав щорічно мучили його риніт і кон’юнктивіт «сінною лихоманкою». У 1831 році колега і співвітчизник Бостока Джон Элиотсон припустив, що сіно не є причиною захворювання і що сезонний рінокон’юнктівіт викликає пилок рослин. Першим довести це в 1871 році зміг Чарльз Блеклі.

Блеклі збирав пилок різних рослин і наносив її на подряпину на шкірі. Потім він записував, які зразків викликають почервоніння і свербіж. Такий тест на алергію проводять і донині.

На початку XX століття британські алергологи Леонард Нун і Джон Фріман припустили, що передсезонні підшкірні ін’єкції пилкових екстрактів в зростаючих дозах можуть знизити чутливість пацієнтів з алергічним ринітом. Завдяки їм 1911 рік вважається роком народження методу алерген-специфічної імунотерапії, який використовується і сьогодні.

Антигістамінні препарати вперше стали доступні в 1940-х роках, але вони викликали седативний ефект. Ліки з меншою кількістю побічних ефектів, стали доступні тільки з 1980-х років.

Що робити?

За статистикою, сезонними алергічними ринітами і алергічною астмою страждає від 10 до 30 відсотків населення світу. І ця цифра постійно зростає. Ситуацію посилюють зміни клімату: більш тепле повітря і підвищений рівень вуглекислого газу продовжує сезон цвітіння рослин і сприяє збільшенню кількості пилку.

Кара Вада, алерголог з Університету штату Огайо, США, радить зробити декілька кроків, щоб полегшити симптоми сезонної алергії.

Відзначте поява перших симптомів в календарі або щоденнику, так буде простіше визначити, чи пов’язані вони з цвітінням якихось рослин.

Зверніться за допомогою до алерголога або імунолога. Він може вам визначити, яка саме пилок може бути джерелом ваших симптомів.

Мінімізуйте вплив алергенів. Коли концентрація пилку в повітрі особливо висока, тримайте вікна в будинку і в машині закритими. Після прогулянки на свіжому повітрі прийміть душ і переодягніться.

Пам’ятайте, що профілактика завжди краще лікування. Прийом ліків до появи симптомів може запобігти вихід ситуації з-під контролю. Це також допоможе зменшити кількість ліків, необхідних у подальшому. Неседативні антигістамінні препарати тривалої дії ефективні при свербінні і чханні. Назальні кортикостероїдні спреї допоможуть при закладеності носа.

Запитайте у свого лікаря про імунотерапії. Це зміна імунної відповіді шляхом введення невеликих доз алергенів, яке допомагає знизити реакцію на них.

В Україну весна вже прийшла, і багато рослини зацвіли в повну силу. Якщо ви схильні до алергії, застосування багаторівневого підходу може забезпечити настільки бажане полегшення симптомів, які переслідують людство протягом тисячоліть.

За матеріалами The Conversation.

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