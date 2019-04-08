На аукціоні продали трон Наполеона

Трон французького імператора Наполеона Бонапарта продали на аукціоні в історичній резиденції французьких монархів Фонтенбло за 500 тисяч євро. Ім’я нового власника трону не вказується.
Спочатку аукціонний будинок Osenat оцінив трон у 80 тисяч євро. Така низька ціна була пов’язана зі спорами щодо його справжності. Довгий час вважалося, що існує всього п’ять тронів Наполеона. Один з них знаходився в паризькому палаці Тюїльрі, інший – в замку Сен-Клу, третій в Сенаті, де він залишається по сей день, четвертий в Законодавчому корпусі (нині – Національні збори), п’ятий – в мерії Парижа.
Однак у Osenat запевнили, що «експерти вивчали цей лот шість місяців», і його справжність не викликає сумнівів, а історія лота документована.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
Згідно інформації аукціонного дому, в кінці XIX століття американський філантроп Майкл Генрі де Янг передав цей трон Наполеона в дар Музею образотворчих мистецтв у Сан-Франциско. За свідченням мецената, він заповів йому французьким родичем, який входив у коло наближених імператора.
Проданий на аукціоні трон виконаний в тому ж стилі, що і трон з Тюїльрі, проте трохи відрізняється від нього розмірами. Дерев’яні деталі покриті позолотою, а на спинці вишита монограма імператора N, увінчана короною.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», бюст Наполеона, вкривався пилом 70 років в американській ратуші, виявився шедевром Родена.
За матеріалами «Кореспондент»
Читайте також:
Наполеон Бонапарт: чого ви про нього не знали?
11 міфів про Наполеона
Острів Святої Олени: від Наполеона до наших днів