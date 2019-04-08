На аукціоні продали трон Наполеона

Трон французького імператора Наполеона Бонапарта продали на аукціоні в історичній резиденції французьких монархів Фонтенбло за 500 тисяч євро. Ім’я нового власника трону не вказується.

Спочатку аукціонний будинок Osenat оцінив трон у 80 тисяч євро. Така низька ціна була пов’язана зі спорами щодо його справжності. Довгий час вважалося, що існує всього п’ять тронів Наполеона. Один з них знаходився в паризькому палаці Тюїльрі, інший – в замку Сен-Клу, третій в Сенаті, де він залишається по сей день, четвертий в Законодавчому корпусі (нині – Національні збори), п’ятий – в мерії Парижа.

Однак у Osenat запевнили, що «експерти вивчали цей лот шість місяців», і його справжність не викликає сумнівів, а історія лота документована.

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Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Згідно інформації аукціонного дому, в кінці XIX століття американський філантроп Майкл Генрі де Янг передав цей трон Наполеона в дар Музею образотворчих мистецтв у Сан-Франциско. За свідченням мецената, він заповів йому французьким родичем, який входив у коло наближених імператора.

Проданий на аукціоні трон виконаний в тому ж стилі, що і трон з Тюїльрі, проте трохи відрізняється від нього розмірами. Дерев’яні деталі покриті позолотою, а на спинці вишита монограма імператора N, увінчана короною.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», бюст Наполеона, вкривався пилом 70 років в американській ратуші, виявився шедевром Родена.

За матеріалами «Кореспондент»

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