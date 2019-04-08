Путін заявив про важливість свободи в Інтернеті

Інтернет повинен залишатися вільним, а для протидії новим загрозам необхідно вести діалог з інтернет-спільнотою. Про це йдеться у вітальному слові, що президент Володимир Путін направив на адресу організаторів, учасників і гостей X Російського форуму з управління Інтернетом. Він відкрився в понеділок, і від особи глави держави привітання зачитав перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, передає ТАСС.

«Переконаний, ми повинні і надалі дотримуватися принципу свободи Інтернету, забезпечити всі умови для широкого обміну інформацією, для реалізації бізнес-ініціатив і стартапів», — цитує агентство слова Путіна.

При цьому, за словами президента, важливо ефективно протидіяти ризикам і загрозам кіберзлочинності, розповсюдження контенту, що порушує закон, представляє загрозу правам громадян та інтересам держави.

«Тут особливу роль відіграє позиція самого інтернет-співтовариства, його відкритість і готовність до конструктивного діалогу», — підкреслюється у вітальному зверненні.

7 квітня 1994 року був офіційно зареєстрований національний домен.ги для Російської Федерації. Нагадавши про це, Володимир Путін подякував «усім, хто вклав свою працю, талант, ентузіазм у створення і становлення Рунета».

За словами президента, за останні 25 років Інтернет докорінно змінив світ.

«Соціальні мережі та системи зв’язку, дистанційна зайнятість і освіта, електронна торгівля і держпослуги — ці та інші сервіси міцно увійшли в повсякденне життя мільйонів людей, є справжніми прикметами часу», — сказано у зверненні.

Путін висловив думку, що російський сегмент Інтернету «успішно і динамічно розвивається». Це служить серйозною конкурентною перевагою для того, щоб Росія стала одним з глобальних лідерів настала цифрової епохи, переконаний Путін.

В даний час Росія лідирує в Європі за кількістю інтернет-користувачів. Разом з тим заклопотаність інтернет-спільноти викликають дії держави, спрямовані на обмеження свободи в Мережі. Крім того, влада приступили до формування інфраструктури так званого «суверенної інтернету», яка дозволить при необхідності ізолювати російський сегмент глобальної мережі.