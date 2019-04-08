У Татарстані суд відхилив позов прокуратури про блокування пабликов прихильників Навального

Міський суд Набережних Човнів відмовив прокуратурі Татарстану про внесення до реєстру забороненої інформації пабликов прихильників опозиціонера Олексія Навального в соцмережі «ВКонтакте». Про це повідомляє в телеграм-каналеправозащитного руху «Апологія протесту».

Мова йде про групах «Він нам не цар | Набережні Челни», «Навальний. Набережні Челни. Бийся, як вовк, аби не здохнути, як шакал!» і «Набережні Челни проти підвищення пенс. віку».

Прокуратура вимагала внести ці ресурси у реєстр забороненої інформації, оскільки інформація, на думку силовиків, може привести до масових безладів. В якості відповідачів до справи були залучені місцеві прихильники Навального — Дмитро Тетерін, Андрій Чванов і Ильмир Шакуров.

У своєму відгуку активісти вказали, що блокування пабликов призведе до порушення свободи вираження думки, а вимоги прокурора є політично мотивованими. «Справжньою метою заборони груп є не захист громадського порядку та громадської безпеки, а заборона публічної дискусії про порушення прав громадян під час президентських виборів 2018 року, а також в результаті підвищення пенсійного віку, а також обмеження розповсюдження інформації про масові загальноукраїнських акціях протесту, тобто з питань, які є для влади надзвичайно чутливими», — йдеться в телеграм-каналі «Апологія протесту».

Рішення суду ще не вступило в законну силу.