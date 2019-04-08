В Архангельську на мітингу проти московського сміття зажадали відставки губернатора

В Архангельську 7 квітня відбулися хода та мітинг на знак протесту проти будівництва полігону, на який планують звозити сміття з Москви. Мешканці міста вимагали зустрічі з губернатором Ігорем Орловим, а потім його відставки.

Городяни масово вийшли на вулиці, незважаючи на те, що влада не погодила жодного ходу, ні мітинг, пише «Двіна сьогодні». Напередодні акції протесту одного з організаторів Юрія Чеснокова затримали на 48 годин (за останніми даними, він отримав три доби арешту за неоплачений штраф. — Прим. ред.), на інших активістів склали адміністративні протоколи.

Минулої неділі жителі зібралися на площі Профспілок, а потім вирушили на центральну площу Леніна до будівлі обласної адміністрації. «Ми проти сміття в нашому місті і проти сміття в губернаторському кріслі», — було заявлено з трибуни.

За оцінками спостерігачів, в акції протесту взяли участь близько трьох тисяч осіб, повідомляє «Нова газета». Поліція зажадала від людей розійтися, але не стала розганяти захід і затримувати мітингувальників.

Губернатор Архангельської області Ігор Орлов заявив, що не вважає за потрібне коментувати протестну акцію городян. Раніше він назвав протестувальників проти будівництва полігону «шелупонью». У відповідь на мітингу городяни скандували «ми не шелупонь!», пише 29.ru.

За даними місцевих ЗМІ, після закінчення мітингу деякі городяни залишилася біля пам’ятника Леніну, розбили намети і оголосили безстроковий протест. Але їх пізніше розігнали співробітники поліції.

Регіональні власті мають намір побудувати сміттєвий полігон для столичного сміття біля станції Шиес (Ленський район Архангельської області). Вартість проекту з ввезення та зберігання сміття з Москви складе близько 10,5 млрд рублів.