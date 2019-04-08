«Левада-центр»: половина росіян не схвалює закон про образу влади

52% учасників опитування, проведеного «Левада-центром», не схвалюють закон про покарання за неповагу до влади, пише РБК, посилаючись на дані дослідження. 39% респондентів схвалюють нововведення. Що стосується закону про відповідальність за поширення фейкових новин, то його схвалюють 55% опитаних, не схвалюють — 35%.

В цілому 64% опитаних вважають, що обидва закони потрібні для того, щоб не допустити критики влади. При цьому 23% учасників дослідження вважають, що ці закони потрібні, щоб забезпечити достовірність новин в ЗМІ та Інтернеті.

Переважна кількість опитаних мало знають про закони Клишаса або не знають про них взагалі. Всього 18% респондентів заявили, що непогано поінформовані про них, близько 40% відзначили, що «щось чули». Ще 41% опитаних вперше почули про закони від соціологів. Директор “Левада-центру” Лев Гудков пояснив низьку інформованість росіян про закони сенаторів тим, що дискусія навколо них була закритою і слабо висвітлювалась у ЗМІ.

Опитування було проведено 21-27 березня серед 1,6 тис. осіб у віці від 18 років і старше в 50 регіонах.

Резонансні закони про фейкових новинах і образу влади набули чинності 29 березня. Співавтором обох документів був сенатор Андрій Клішас, який активно коментував підготовку цих законопроектів, тому в ЗМІ дані закони прозвали «законами Клишаса». Один із законів передбачає покарання за поширення свідомо недостовірної інформації в Інтернеті. Другий вводить штрафи за прояв в інтернет-публікаціях неповаги до органів влади, госсимволам, суспільству і державі.

Обидва законопроекти багаторазово критикували правозахисники, посилаючись на те, що прийняття документів обмежує свободу слова, крім того, немає ясності в критеріях віднесення тієї чи іншої інформації до розряду «фейкової». Російські письменники, літератори і журналісти адресували владі лист, в якому назвали закони «відкритої декларацією про встановлення в країні режиму прямої цензури».