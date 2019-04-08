У Польщі через страйк закриті тисячі шкіл

Основною вимогою вчителів є збільшення заробітної плати на тисячу злотих (близько 263 долари) на місяць.

У Польщі у понеділок, 8 квітня, розпочався страйк вчителів.

Про готовність взяти участь оголосили близько 80% педагогічних працівників шкіл і дитячих садів.

Головна вимога вчителів – підвищити заробітну плату, яка зараз становить 3380 злотих (23,5 тис. грн) до вирахування всіх податків.

Вчителі домагаються підвищення виплат на 30% у два етапи – на 15% з 1 січня і ще на 15% з 1 вересня 2019 року. 7 квітня уряд Польщі погодився на 15% зростання в 2019 році і зміна системи оплати праці вчителів в 2020 році. Профспілки відхилили цю пропозицію і закликали вчителів виходити на протест.