МКС кишить бактеріями і грибками, що роз’їдають її стіни

Станцію, побудовану в 1998 році і знаходиться на орбіті приблизно в 400 км від Землі, відвідало понад 222 космонавтів. Це викликало розмноження мікробів і грибків, які часто зустрічаються у громадських будинках і офісах на Землі. Такі результати недавнього дослідження, проведеного НАСА.

“МКС представляє собою герметично закриту систему, піддану мікрогравітації, опромінення, підвищеного вмісту вуглекислого газу та рециркуляції повітря через фільтри HEPA, і вважається “екстремальній середовищем”, – говорить Кастурі Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran), старший науковий співробітник Лабораторії реактивного руху НАСА та один з авторів дослідження.

Венкатесваран зазначив, що мікроби, виживають і навіть процвітають в екстремальних умовах. Одні з них існують на МКС з моменту її будівництва, інші потрапляють на станцію разом з новими астронавтами і корисним вантажем, який доставляють кілька разів на рік.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Результати аналізів показали, що більше всього на МКС стафілококів (26%), грамнегативних бактерій Pantoea (23%), бацил (11%), а також потенційно патогенних бактерій золотистого стафілокока (близько 10%). Серед грибів домінують Rhodotorula mucilaginosa і Penicillium chrysogenum.

«Мікроби в приміщеннях на Землі по-різному впливають на здоров’я людини. Для космонавтів це важливіше, так як у них змінений імунітет, вони не можуть звернутися в спеціалізований медичний заклад зі складним обладнанням. Перед майбутніми довгостроковими польотами важливо визначити типи мікроорганізмів, які накопичуються в закритому середовищі, з’ясувати тривалість їх існування і вплив на організм людини», – стверджує Венкатесваран.

Однак найбільше вчених стурбував той факт, що на МКС є мікроби, що викликають корозію на Землі. Якщо те ж саме відбудеться на космічному кораблі, це може вплинути на його функціональність.

У НАСА говорять, що каталогізація мікробів і грибків на МКС допоможе поліпшити заходи безпеки під час перебування людини в космосі.

За матеріалами Independent.

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