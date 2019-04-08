Смертельна звалище: хто і як заробляє на львівському смітті

І чому в сектор переробки відходів Львів так і не пустив іноземних інвесторів



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2 квітня нинішнього року директор львівського комунального підприємства «Збыранка» Віталій Пугач був затриманий і арештований за вимагання 4,7 млн грн, які він зажадав від переможця тендеру на 9,5 млн грн за постачання вапна для станції очистки фільтрату. 65% «відкату» – це новий рекорд України і мерії Львова. Але ця сума мізерно мала в порівнянні з «скарбами», що зберігаються в надрах гори висотою 90 м і площею в 50 га – Львівського полігону ТПВ, або, простіше кажучи, – міського сміттєзвалища. Як і на чому наживаються «сміттєві королі», розбирався Mind.

На початку літа 2016 року в Україні відбулися два «виробничих» пожежі, які спричинили людські жертви. 30 травня у Львові горів полігон твердих побутових відходів (ТПВ), а 6 червня в Харкові – колектор теплових мереж. І там, і там загинули люди. Але якщо подія у Львові було названо трагедією (загинули Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнко і Олександр Бутин. – Mind), то на сумну подію в Харкові уваги майже ніхто не звернув.

Різниця – в масштабі

У Львові на 50 га горіли побутові, будівельні та промислові відходи, і загинули рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій – їх накрила сміттєва «лавина». У Харкові площа займання склала лише 10 кв. м, в диму задихнулися три «особи без певного місця проживання». Тому відставки мера Харкова Геннадія Кернеса не вимагав ніхто. А ось мера Львова Андрія Садового, залишити без посади хотіли багато.

В якості претензій озвучувалося те, що в 1997-2001 роках Садовий очолював Фонд розвитку Львівщини, в 1998-2002-х – був депутатом міськради, а в 2002-2003-х – керував Інститутом розвитку міста. А також те, що в 2006 році він виграв вибори мера Львова і досі займає цю посаду.