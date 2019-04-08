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Через повені в Ірані загинули 70 осіб

08.04.2019

Из-за наводнения в Иране погибли 70 человекЩонайменше 70 людей загинули в результаті повені в Ірані.

Голестане і Хамедане”, – йдеться в повідомленні.

З берегів вийшли понад 140 річок. В країні було зареєстровано близько 409 зсувів.

“78 доріг були заблоковані, постраждали 84 мости”, – йдеться в повідомленні.

Повені в Ірані, де зазвичай переважає спекотна посушлива погода, почалися 19 березня на півночі країни, в провінціях Голестан і Мазандаран, що мають вихід на Каспійське море. Тоді стихія торкнулася понад 56 тисяч чоловік, що проживають в 270 селах і невеликих містах.

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