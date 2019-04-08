40-річні цнотливі: кожен десятий дорослий японець не має сексуального досвіду

Соціологи з Токійського університету стверджують, що результати їх дослідження пов’язані з соціально-економічними проблемами.
«Причини такої ситуації надзвичайно складні, але існує певна залежність (принаймні, для чоловіків) між гетеросексуальної недосвідченістю і соціально-економічним становищем, — говорить Кір Газнави, керівник дослідження. — Простіше кажучи, справа в грошах».
Вчені використовували статистику семи опитувань, які проводилися Японським інститутом соціальних досліджень з 1992 по 2015 рік. В опитуваннях взяло участь від 11 000 до 18 000 чоловік.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
У 2015 році 8,9% жінок і 9,5% чоловіків у віці від 35 до 39 років зізналися, що не мають сексуального досвіду. Тобто з 1992 року загальний показник невинності в країні подвоївся. І 30-річні японці в 10 разів частіше залишалися недосвідченими в порівнянні з британськими, австралійськими і американськими однолітками (показник невинності в цих країнах 1-5%).
Вчені з Токійського інституту проаналізували вік і соціально-економічне становище людей, які не мали сексуального досвіду. І з’ясували, що чоловіки з низьким доходом в 20 разів частіше залишалися незайманими, ніж їх більш заможні колеги, мали постійну роботу і жили в містах з населенням більше мільйона чоловік.
При цьому рівень заробітку ніяк не позначився на жінок, більшість з яких ведуть домашнє господарство.
Нагадаємо, народжуваність в Японії впала до рекордного мінімуму.
За матеріалами Independent
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