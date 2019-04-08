40-річні цнотливі: кожен десятий дорослий японець не має сексуального досвіду

Соціологи з Токійського університету стверджують, що результати їх дослідження пов’язані з соціально-економічними проблемами.

«Причини такої ситуації надзвичайно складні, але існує певна залежність (принаймні, для чоловіків) між гетеросексуальної недосвідченістю і соціально-економічним становищем, — говорить Кір Газнави, керівник дослідження. — Простіше кажучи, справа в грошах».

Вчені використовували статистику семи опитувань, які проводилися Японським інститутом соціальних досліджень з 1992 по 2015 рік. В опитуваннях взяло участь від 11 000 до 18 000 чоловік.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

У 2015 році 8,9% жінок і 9,5% чоловіків у віці від 35 до 39 років зізналися, що не мають сексуального досвіду. Тобто з 1992 року загальний показник невинності в країні подвоївся. І 30-річні японці в 10 разів частіше залишалися недосвідченими в порівнянні з британськими, австралійськими і американськими однолітками (показник невинності в цих країнах 1-5%).

Вчені з Токійського інституту проаналізували вік і соціально-економічне становище людей, які не мали сексуального досвіду. І з’ясували, що чоловіки з низьким доходом в 20 разів частіше залишалися незайманими, ніж їх більш заможні колеги, мали постійну роботу і жили в містах з населенням більше мільйона чоловік.

При цьому рівень заробітку ніяк не позначився на жінок, більшість з яких ведуть домашнє господарство.

Нагадаємо, народжуваність в Японії впала до рекордного мінімуму.

За матеріалами Independent

Читайте також:

Інший вимір: чим живе сучасна Японія

У Японії представили факел Олімпіади з відходів

Японія назвала епоху правління нового імператора: Рейву