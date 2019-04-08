У мережі показали фото наслідків масштабної пожежі в Києві

У ніч на понеділок, 8 квітня, пожежники в Києві кілька годин гасили масштабна пожежа, що виникла в приватному секторі на вулиці Гомельської у Подільському районі.

У столичному главку Держнс повідомили, що під час гасіння пожежі в одній з хозпристроек вибухнули кілька газових балонів. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на безпечну відстань кисневий балон і каністри з бензином. Вогонь поширився на територію 600 квадратних метрів.

«У результаті пожежі знищено дерев’яний сарай, дерев’яна прибудова, літня кухня та одноповерховий житловий будинок. Завдяки злагодженим та скоординованим діям вогнеборців вдалося запобігти подальше розповсюдження полум’я на розташовані поруч приватні житлові будинки із допоміжними спорудами», — йдеться в повідомленні.

Фото з місця НП на своїй сторінці в соцмережах виклав ресурс «Київ Оперативний».