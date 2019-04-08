Шабунін після зустрічі з Порошенком: Не вірю жодному обіцянці

Голова організації Центру протидії корупції Віталій Шабунін поділився враженнями від закритої зустрічі активістів з чинним президентом Петром Порошенком.

На його думку, словами Порошенка не передують дії, хоча він, як досвідчений і професійний політик, добре знає, які реформи потрібні країні.

«Проблема в тому, що три останніх роки, він не просто такі реформи не проводив, він їх саботував. Більш того, захищав (та продовжує захищати ?!) людей, які це робили. Саме тому, особисто я не повірю жодному обіцянки Порошенка, якому не буде передувати дію. Спочатку його дія (яке підтверджує обіцянка) — потім довіру до обіцянки», — підсумував Шабунін.