«Повинні молити про прощення»: Лебединський закликав РФ вклонитися в ноги Україні

Нині проживає в США російський співак Олексій Лебединський заявив, що триваюча на Донбасі війна «нікому не потрібна», а також закликав росіян вибачитися перед Україною за агресивну політику Кремля.

«Ця війна не потрібна нікому. Люди хочуть ростити дітей, спокійно працювати і насолоджуватися життям. Ненависть розводять тільки хворі. Безумовно, Росія як держава має вибачитися перед Україною, повернути всі захоплені території і вклонитися в ноги в знак визнання всіх злочинів, які вчинила щодо України», — заявив виконавець. Більше того, він переконаний, що Росія зобов’язана компенсувати збитки, які понесла Україна за час агресивної політики РФ, хоча при діючій владі «це поки казка».

«Як держава, Росія зобов’язана це зробити. І як можна більше компенсувати збитки. Це має стати початком відновлення добрих відносин. Але зараз це поки що казка — в Росії при владі безсовісні люди, які і зробили всі ці злочини», — додав Лебединський.