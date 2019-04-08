У Харкові вночі підірвали банкомат

Вибуховий пристрій привели в дію дистанційно за допомогою велосипедного троса.

Інцидент стався 8 квітня близько 3.35 в Основ’янському районі міста. В місцевий відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невідомі підірвали банкомат і викрали звідти гроші.

На місці виклику працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. В ході огляду експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою. Пристосування складалося з заряду вибухової речовини, об’єднаного з підривником.

Речові докази вилучили та направили на експертизу. Постраждалих серед людей немає.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту і підраховують суму збитків.