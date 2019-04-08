Прокурор Одеської області Жученко буде звільнений

Як зазначає автор, наслідком такого рішення Петра Порошенка стало те, що Олег Жученко скомпрометував себе як чиновник такого високого рангу.

«Особливо це почало проявлятися зараз, перед другим туром. Він, мабуть, розуміючи, що пихкати на займаній посаді не довго, безконтрольно почав рубати бабло звідусіль», – написав Обозкин.

За словами блогера, прокурора Жученко в регіоні вже давно знають як чиновника, який не тільки кришує великий бізнес, але і безпосередньо керує великими ігровими закладами, що не додає плюсів Президенту.

«Порошенко чудово розуміє, що такі керівники, як Жученко, опустять його рейтинг «нижче плінтуса». А так у другому турі чинного Президента є непогані шанси», – зазначає Обозкин.

Блогер також акцентує, що під час першого туру Одеська область показала такий низький відсоток голосів не тому, що проголосувала проти чинного Президента, а тому, що люди втомилися від свавілля, який влаштував прокурор Жученко.

«Як кажуть, маючи таких друзів, і ворогів не треба. Ось і Президент це зрозумів», – резюмував блогер.