У давньоєгипетській гробниці знайшли 50 мумій мишей, кішок і птахів

Єгипетські археологи в околицях міста Сохаг виявили поховання, де поряд з людьми перебували мумії мишей, кішок і птахів. Стіни гробниці покриті красивими фресками, які зберегли свою яскравість протягом тисячоліть.

Поховання відноситься до раннього періоду епохи Птолемеїв, яка тривала з 323-го по 30 рік до н. е.., аж до римського завоювання.

«Ця красива, чудово розписана могила — одне з найбільш захоплюючих відкриттів в регіоні», — каже Мустафа Вазірі з Міністерства старожитностей Єгипту.

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Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Могила належала єгиптянинові по імені Туту і його дружині Та-Ширення-Ісіс. Разом з господарями в загробний світ вирушили понад 50 мишей, соколов і кішок.

На фресках зображено сам Туту, що працює в полі і приносив жертви богам, описана його сімейна генеалогія, а також цитати з Книги мертвих.

За матеріалами Independent

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