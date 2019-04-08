У давньоєгипетській гробниці знайшли 50 мумій мишей, кішок і птахів

Єгипетські археологи в околицях міста Сохаг виявили поховання, де поряд з людьми перебували мумії мишей, кішок і птахів. Стіни гробниці покриті красивими фресками, які зберегли свою яскравість протягом тисячоліть.
Поховання відноситься до раннього періоду епохи Птолемеїв, яка тривала з 323-го по 30 рік до н. е.., аж до римського завоювання.
«Ця красива, чудово розписана могила — одне з найбільш захоплюючих відкриттів в регіоні», — каже Мустафа Вазірі з Міністерства старожитностей Єгипту.
Експрес-інформація по країні
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на
Синайському півострові в Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Каїр
Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)
Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,690 (108-я в світі)
ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)
Валюта – єгипетський фунт
Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією
Могила належала єгиптянинові по імені Туту і його дружині Та-Ширення-Ісіс. Разом з господарями в загробний світ вирушили понад 50 мишей, соколов і кішок.
На фресках зображено сам Туту, що працює в полі і приносив жертви богам, описана його сімейна генеалогія, а також цитати з Книги мертвих.
За матеріалами Independent
Читайте також:
Єгипетські археологи відкрили гробницю чиновника П’ятої династії
У Єгипті відкрили кам’яний саркофаг з двома муміями
Чому у давньоєгипетських статуй зламані носи?