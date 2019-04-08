Розкрито схему виведення активів з банку «Петрокоммерц-Україна»

Фактично за рік до введення тимчасової адміністрації у результаті протиправної діяльності акціонерів банку «Петрокоммерц-Україна» активи банку скоротилися майже вдвічі – з 1300 млн грн до 700 млн грн.

До 2015 року «Петрокоммерц-Україна» належав російському банку «Петрокоммерц», а основним напрямком його діяльності було обслуговування корпоративних клієнтів, кредити яких були ліквідне забезпечення – нерухомість, виробничі потужності та інше. У березні 2015 року російський банк продає всі акції «Петрокоммерц-Україна» 11 фізичним особам, серед яких особливу увагу заслуговують Іван Шехавцов (у 2011-2015 рр. – віце-президент Альфа-Банку) і Олексій Крупій (був членом правління Альфа-Банку), які фактично контролювали діяльність банку і заявляли про намір виведення банку з кризи та збільшення статутного фонду.

З цього часу якість активів банку знижується, що безпосередньо пов’язана з неправомірними діями посадових осіб установи. Як з’ясувалося згодом у процесі ліквідації банку, одними з основних учасників схем виведення активів стали ТОВ «ФК «Централ Капітал» та ПАТ «ЮСБ Банк».

Зокрема, за однією із схем між банками було укладено угоду, за якою «Петрокоммерц-Україна» набував права вимоги по п’яти кредитами в ЮСБ Банку, забезпеченими сміттєвими цінними паперами двох фіктивних компаній. З кореспондентського рахунку «Петрокоммерц-Україна» в ЮСБ Банк було списано необхідні для розрахунку 206,36 млн грн, які були попередньо перераховані фінансовою компанією «Централ Капітал» в рахунок оплати за придбані «Петрокоммерц-Україна» кредити, забезпечені високоліквідним майном. У результаті банк «Петрокоммерц-Україна» залишився з непрацюючими кредитами, забезпеченими сміттєвими цінними паперами, і без грошей.

Більша частина активів виводилася із застосуванням схеми «схлопування» кредиту та депозиту (це схема, при якій за рахунок раніше залученого депозиту погашається кредит «на папері»), більш того, керівництво «Петрокоммерц-Україна» змогло провести таку операцію навіть без фактичної наявності готівкових грошей на депозитному рахунку.

На час виходу з акціонерів банку «Петрокоммерц-Україна» російський банк «Петрокоммерц» залишив депозитний рахунок в українському установі на суму $6 млн. Через кілька місяців право вимоги на цей депозитний рахунок російський банк продав кіпрської компанії за $1,5 тис. Кіпрська компанія мала намір отримати готівкою гроші з депозиту, проте, їй цього не вдалося, оскільки на той час на тлі зниження якості активів український банк був не в змозі виконувати свої зобов’язання перед вкладниками.

Проте вже через два тижні права вимоги на цей депозит був перепроданий ТОВ «Ді Ві Ді Маркет» (зараз знаходиться в стані припинення діяльності) за $1,5 тис. надалі вже на папері відбувається погашення зазначеним депозитом заборгованості перед банком «Петрокоммерц-Україна» за кредитом виробника молочних продуктів «Геркулес» на суму понад 130 млн грн. Тобто фактично за $1,5 тис. ТОВ «Ді Ві Ді Маркет» отримала контрольний пакет акцій компанії «Геркулес».

В правоохоронні органи направлено вісім заяв про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами банку.