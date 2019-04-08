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Зеленський пропонує провести референдум щодо вступу України в НАТО

08.04.2019

Кандидат в президенти Володимир Зеленський підтримує вступ України в Північноатлантичний альянс.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Україна».

«Я особисто за НАТО, але щоб вступити в НАТО треба пояснити, що це, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, України, це безпека країни. Треба достукатися до кожної людини, що живе на сході України», — зазначив кандидат.

Щодо європейських прагнень України він зазначив, що цей курс вже давно обраний і ніхто не збирається міняти. Для поліпшення інвестиційного клімату Зеленський запропонував усунути тиск на бізнес з боку силових структур. «У нас дві глобальні проблеми — війна в Донбасі і те, що люди бояться інвестувати в Україну», — зазначив він.

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