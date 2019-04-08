На Тайвані вибухнув хімзавод: 10 тисяч людей евакуйовано

Вибух стався на території фабрики, яка займається виробництвом ароматизаторів.

Влада Тайваню евакуювали понад 10 000 жителів з району поблизу промислової зони міста Майляо повіту Юньлинь після вибуху на хімічному заводі. Про це в понеділок, 8 квітня.

Інцидент стався на території фабрики, яка належить компанії Formosa Chemical and Fiber, яка займається виробництвом ароматизаторів.

Вибухову хвилю відчули люди, що знаходилися в радіусі кількох кілометрів від заводу.

Про загиблих або постраждалих не повідомляється.

Згідно з попередньою версією, причиною вибуху став витік газу.

Раніше в Китаї стався потужний вибух на хімзаводі. Він був настільки потужним, що китайське сейсмічне агентство зафіксувало землетрус магнітудою 2,2 і глибиною 0 метрів у розташованому недалеко від місця вибуху повіті Гуаньнань.