У Києві закривають аквапарк в ТРЦ Dream Town

Аквапарк в столичному торгово-розважальному центрі Dream Town закриють і на його місці побудують хаб зі спортивними залами та тематичними магазинами.

Як стало відомо, ребрендингом займеться українське агентство Banda, а план реконцепції всього Dream Town розробили за участю міжнародних консультантів. Реалізувати проект планують до кінця 2019 року.

Власники торгово-розважального центру вирішили частково змінити свій напрямок і більше сконцентруватися на активних людей, які піклуються про своє здоров’я. Таким чином залучити нових клієнтів і покупців збираються за рахунок відкриття нових супермаркетів і спортивних майданчиків.

Крім цього, в найближчому майбутньому планується закрити продуктовий супермаркет «Космос» і відкрити на його місці магазин іншого бренду площею 3,5 тис. кв. м. Також 30 травня заплановано відкриття гіпермаркету товарів для дому та декору Jysk.

Нагадаємо, що перша черга ТРЦ Dream Town в Оболонському районі Києва відкрився в 2009 році, а друга — в 2011 році. Загальна площа ТРЦ становить 162 тис. кв. м, орендна — 95 тис. кв. м. За даними Єдиного держреєстру, власниками торговельно-розважального центру виступають Олександр Меламуд (0,9%), компанія «Мулонорт Трейдінг Лімітед» (99%), Людмила Шаповал (0,1%). Керівником компанії вказано Гарік Корогодський.