У Зеленського попросили МВС забезпечити кандидата в президенти держохороною

Раніше повідомлялося, що після першого туру держохорону зняли зі всіх кандидатів, крім Зеленського і Тимошенко — до кінця підрахунку голосів

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до МВС із закликом забезпечити його охорону. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко в ході брифінгу в понеділок.

«До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. В даний час з проханням про таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського, який буде в списку бюлетенів при повторному голосуванні», — сказав Варченко.

За його словами, Нацполиция взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, так як завдання правоохоронців — забезпечити комунікацію з усіма суб’єктами виборчого процесу.