Команда Зеленського та «Суспильне» сьогодні починають переговори щодо дебатів

За словами Аласанії, офіційні дебати мають відбутися 19 квітня в студії мовника і за правилами «Суспильного»

«Десь у 16 у нас будуть переговори зі штабом Зеленського. Стабільне щось є тільки в законі про дебатах і постанові ЦВК», — повідомив Аласанія, коментуючи слова Зеленського про дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня.

За словами Аласанії, офіційні дебати 19 квітня мають відбутися в студії мовника і за правилами «Суспильного».

НОТУ веде переговори з представниками обох виборчих штабів.

«Кандидат Порошенко готовий до будь-яких варіантів, він точно 19-го готовий бути тут (у студії «Суспильного», – ред.). Будуть кандидати, один, два, так чи інакше це час для дебатів», — розповів Аласанія.

Він також додав, що після 20 хвилин перерви після офіційних дебатів в ефірі буде програма «Зворотний відлік», і кандидат Петро Порошенко готовий залишитися в студії.

Аласанія пояснив, що в ефірі програми кандидати зможуть поспілкуватися у більш вільній манері.

Якщо кандидати вчасно звернуться до ЦВК з проханням змінити пункт про офіційне місці дебатів, то вони можуть відбутися і не в студії «Суспильного».