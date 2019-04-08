Нацполиция оголосила в розшук власника великого українського холдингу

Нацполиция оголосила в розшук власника холдингу «Агроинвестгруп» Миколи Кучеренка та його сина Віталія.

Згідно розшуковій обліку, суд дозволив затримати Миколу і Віталія Кучеренко з метою приводу.

Уточнюється, що батька і сина розшукують у зв’язку з привласненням і розтратою чужого майна. Їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна і забороною займатися певною діяльністю протягом трьох років.

За даними в єдиному судовому реєстрі, позови проти «Агроинвестгруп» подали ряд аграрних компаній, у тому числі міжнародні трейдери Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а також «Дельта Вілмар», «Греин Експорт», банки ТАСкомбанк і Райффайзен Банк Аваль.

Група компаній «Агроинвестгруп» припинила розраховуватися з кредиторами, а власники і керівництво підприємств, що входять в її склад, — ховаються. Гравці ринку припускають, що компанія на межі банкрутства, повідомляє latifundist (російськомовна версія).

За попередніми оцінками, борги оцінюються в $ 70 млн.

За даними, опублікованими на сайті компанії, «Агроинвестгрупп» заснована в 2008 році і в даний час є одним з найбільших агрохолдингів на півдні України. Компанія обробляє понад 30 тисяч га землі в Одеській області. В її структуру входять більше 20 елеваторів.