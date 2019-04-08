У Чернігові однолітки побили 10-річну дівчинку

Під час конфлікту дівчинку ображали, діти плювалися, замахувалися пустою пластиковою пляшкою і палицею
«Спочатку вони грали, а потім захопилися і почали кидатися піском. Один з хлопчаків кинув у дівчинку камінь», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що під час конфлікту дівчинку ображали, діти плювалися, замахувалися пустою пластиковою пляшкою і палицею.
Медики виявили у дівчинки незначні подряпини на нозі і гулю на голові.
Поліція відкрила кримінальну справу за статтею «хуліганство» (296 ККУ).
Місцеві ЗМІ повідомили також про спробу зґвалтування, але цей факт у поліції не підтвердили.