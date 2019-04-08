У Полторака немає власного житла та автомобіля

Міністр оборони Степан Полторак задекларував 3 411 260 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Заробітна плата Полторака склала 1 112 923 гривні, гонорари та інші виплати — 223 380 гривень, відсотки на банківські вклади — 120 376 гривень, виплати при звільненні з військової служби — 1 925 261 гривню, пенсія — 29 320 гривень.

Дружина міністра задекларувала 84 090 гривень доходів.

Крім того, Полторак задекларував 162 000 доларів готівки, його дружина — 180 000 гривень і 93 000 доларів.

Також на банківських рахунках міністр зберігає 1 093 368 гривень, 21 555 доларів, а дружина — 632 029 гривень і 20 559 євро.

В іншому дані декларації суттєво не відрізняються від поданих за 2017 рік.

У Полторака немає рухомого і нерухомого майна, він лише користується службовим житлом (номер в готелі площею 41,65 кв. м) і квартирою сина в Києві (90,7 кв. м).

У той же час дружина міністра володіє квартирою в Харкові площею 66,7 кв. м і автомобілем Mini Cooper 2015 року випуску.