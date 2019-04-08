У Києві під суд підуть злочинці, вербовавшие українців торгувати наркотиками в РФ

У Києві судитимуть чотирьох зловмисників, які вербували українців для використання їх в якості наркокур’єрів в РФ.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що злочинці завербували 23 громадян України і перевезли їх до Росії з метою втягнення у злочинну діяльність, пов’язану зі збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

“Так, злочинці розміщували в мережі інтернет оголошення про працевлаштування в Російській Федерації нібито кур’єром, після чого організовували переміщення бажаючих в РФ. Згодом, вже на території РФ, зловмисники шляхом обману під приводом доставки різних товарів експлуатували громадян України для здійснення збуту наркотичних засобів і психотропних речовин”, – йдеться в повідомленні.

З-за цих злочинних дій українців в РФ затримали, зараз вони знаходяться в місцях позбавлення волі за вироками російських судів.

Обвинувальний акт відносно злочинців спрямований Солом’янський райсуд Києва. Троє фігурантів перебувають під вартою, один – під домашнім арештом.

Крім того, триває досудове розслідування за фактом переміщення в Росію ще більше 200 громадян України з метою експлуатації у формі втягнення в злочинну діяльність, пов’язану зі збутом наркотиків і психотропів.