Зеленський далеко не ідіот — Червоненко

Євген Червоненко в інтерв’ю ЗМІ, заявив про неприпустимість недооцінки Володимира Зеленського.

На думку політика, людина, якій вдалося створити компанію, яка приносить мільйонні прибутки, точно не є ідіотом.

Євген Червоненко звернув увагу на незвичність спостережуваного сьогодні формату президентської гонки для українських реалій. Політик пояснив, що команда Зеленського намагається нав’язати сучасне бачення. Причому, у неї є на це повне право, оскільки відрив переможця першого туру від найближчого переслідування вельми значний.

Сьогодні ми спостерігаємо боротьбу систем. Для сучасного менеджменту характерно швидке і креативне мислення. Завдяки цьому і створюються такі цугцванги. Звичайно, президентська кампанія не повинна перетворюватися в шоу, але недооцінювати Зеленського не можна. Адже людина, якій вдалося створити компанію, яка приносить мільйонні прибутки, просто не може бути ідіотом. Історія з аналізами, на думку Червоненка — це вже перебір. І так зрозуміло, що обидва кандидати на посаду президента є адекватними людьми.