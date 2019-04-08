Блогер розповів, хто в «команді Зе» мітить на посаду Генпрокурора і глави МЗС

Незважаючи на те, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський всіляко уникає прямих відповідей на питання: хто ж перебуває в його команді і буде претендувати на головні посади в країні в разі його перемоги, блогерам, журналістам через свої канали все-тки вдається розвідувати інсайдерську інформацію.

Так, за інформацією блогера Карла Волоха, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який несподівано опинився в команді Зе, мітить на главу МЗС, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко знову хоче зайняти посаду міністра Міноборони, Марта Борщ, яка займалася відстоюванням інтересів олігарха Онищенко, може змінити Юрія Луценка на посаді Генпрокурора.

За словами Карла Волоха, з цього інсайда видно, що екс-міністр оборони Гриценко все-таки розгледів в очах Зеленського не просто порожнечу і неготовність очолити країну в складний час, але і зумів розгледіти вогник надії. Марта Борщ теж готова зайнятися ретельною роботою в Україні і стати частиною команди Зеленського.