Перлина Українських Карпат: озеро Синевир

Дорога та житло

Мабуть, самий нехитрий спосіб дістатися до Синевира – на власній машині. Тим же, хто вирішить їхати на громадському транспорті, доведеться нелегко, але воно того варте! У нашому маршруті були три головні точки: Воловець, Міжгір’я і, власне, Синевир. Зручніше їхати одразу до Міжгір’я на автобусі, якщо є така можливість. Ми відправлялися з містечка Дубно, так що першим пунктом став Воловець. Туди ми доїхали поїздом ужгородського напрямку. Вони зазвичай прибувають в проміжку між 7 і 8 годинами ранку.

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З автобусом до Міжгір’я не пощастило. Ходить він нечасто, і зал був забитий настільки, що ми туди просто не влізли. До наступного рейсу залишалося кілька годин, а у Міжгір’ї нас вже чекав водій з готелю за попередньою домовленістю. Довелося просити його приїхати в Воловець, що спричинило додаткові витрати.

На таку розкіш, як таксі, ми зважилися з двох причин. По-перше, транспорт з Міжгір’я до найближчого озера села Синевирська поляна ходить раз в день і тільки по буднях. По-друге, від Синевирської поляни потрібно йти ще 4 кілометри до самого Синевира. В результаті поїздка з Воловця до Синевирської поляни (26 км) обійшлася нам у 700 гривень. Врахуйте це при плануванні подорожі!

Номер бронювали за два тижні, і вільних місць практично не було, так як серпень – пік туристичного сезону. А взагалі, інфраструктура навколо Синевира стрімко розвивається (швидше нажаль, ніж до щастя), так що вибір житла досить різноманітний: від кімнати в садибі до кімнати у великому готелі зі зрубу або навіть цілого котеджу.

Ми обрали один з найближчих до Синевиру – «Барліг», а є ходили в сусідні готелі-колиби – «Арніку» і «У Цімбора». Ціна за номер – від 400 гривень, а смачно пообідати в колибі можна і за 100 гривень: за ці гроші, наприклад, «У Цімбора» можна взяти гарнір, овочі гриль і десерт. Відбивна і банош коштують по 50 гривень, форель – 70. Поблизу також є продуктовий магазин.

Синевир

Головною метою нашої поїздки було найбільше і найглибше з гірських озер України – Синевир. Воно з’явилося близько 10 тисяч років тому внаслідок масштабного гірського зсуву. Тоді потоки води, що раніше стекавшие по горі, стали збиратися з’явилася в улоговині. З часом вони наповнили її і утворилося неймовірної краси озеро, тоді ще безіменне…

Від нашого готелю до контрольно-пропускного пункту було близько п’яти хвилин ходьби. Вхід на територію озера коштує 25 гривень для дорослих і 10 для студентів і школярів. За в’їзд на мотоциклі, автомобілі або туристичному автобусі потрібно платити окремо. До речі, готелі «Арніка» та «У Цімбора» знаходяться за КП, так що їх постояльцям не доводиться платити за вхід.

Відразу від КП йде вгору асфальтована дорога. Можна піднятися 1,5 кілометра до Синевира по ній, але краще звернути ліворуч і вибратися на гірську стежину, оточену лісом. Вона користується меншою популярністю у туристів, хоча йти тут – неймовірна насолода.

У таких місцях, як Синевир, хочеться максимального усамітнення. Найменше радують ятки з сувенірами і туристичні автобуси, яких в серпні тут більше, ніж хотілося б. Людству доведеться ще духовно вирости, щоб не перетворювати подібні місця в майданчики для торгівлі.

Ми виходили на озеро з самого ранку, щоб насолодитися хвилинами тиші і спокою в горах. Найбільше сподобалося сидіти на дерев’яному пірсі і дивитися, як вітер створює дрібні хвилі на поверхні води… і вдихати чистий смерековий повітря.

Неспішно пройшовшись навколо озера і оглянувши його з усіх боків, можна випробувати головний синевирський атракціон – сплавати на плоту до «зіниці» карпатського ока. За цей острівець Синевир і дали таке прізвисько. Прогулянка на плоту коштує 20 гривень.

Поки ви повільно рухаєтеся до мети, весельник Василь розповідає про озеро. Не обійшлося без казок, звичайно, але є і вражаючі факти. Пам’ятайте про зрушення, що відбулося 10 тисяч років тому? Так от, під товщею води, прибывавшей в улоговину, втекли тоді і дерева. Втекли, щоб зберегтися до наших днів: їхні стовбури на дні Синевира виявили водолази у 2008 році.

Околиці

Площа національного природного парку «Синевир» – 43 тисячі гектарів, так що тут буде явно недостатньо. На другий день ми вирішили взяти напрокат велосипеди і проїхатися вздовж річки Теребля. Її витік знаходиться біля озера, води якого, до речі, наповнюють річку через підземні ходи. Велосипеди можна взяти в оренду в «Арніці» або біля продуктового магазину поруч з КП. Коштувати це буде близько 400 гривень на цілий день.

Дорога тут приємна, гладка. У південному напрямку вона дуже непомітно йде на зниження. Потрібно вміти розрахувати свої сили і не заїхати дуже далеко, адже назад доведеться постійно рухатися під гірку. Машини нам зустрічалися вкрай рідко, зате коні і корови – постійно. Бувало, вони щипали траву прямо біля дороги, а іноді просто повільно брели по ній, не звертаючи уваги на людей.

По дорозі ми зупинялися біля невеликого музею народного побуту та просто стояли біля річки, милуючись дерев’яними будиночками і квітами на схилах. Тут все по-карпатськи затишне. Навіть хмари нагадують м’яку овечу вовну.

Ще ми побували в еко-парку «Долина вовків», хоча і були неприємно здивовані умовами утримання тварин. Бачити їх у досить тісних клітках було просто нестерпно. Добре хоч реабілітаційний центр бурих ведмедів не засмутив. Тут відновлюються ведмедики, пізнали жорстоке поводження в неволі, і живуть вони не в окремих вольєрах, а на просторій території.

Дике озеро

Кульмінацією нашої вело-прогулянки став підйом до Дикого озера або, як його ще називають, Озірце. Ми не планували їхати сюди, а про місце дізналися в інформаційному бюро по дорозі. До речі, там нас не попередили, що забратися з великами буде досить важко. Мабуть, вирішили, що ми спортсмени.

До озера підіймалися десь півтори години під гору, велосипеди вели в руках. І це після 13 кілометрів їзди! Щоб не вибитися з сил, як ми, раджу добиратися до Дикого озера по іншому маршруту: доїхати по рівній дорозі до Музею лісу і сплаву, залишити на час велосипеди там, біля основи гори, а по стежці вже піднятися нагору. Всі маршрути позначені кольоровими стрілками і смугами.

Варто було Дике озеро зусиль? Однозначно. У таких місцях, куди не добираються продавці сувенірів і де немає натовпів туристів, панує особлива атмосфера. Тут теж є дерев’яний пірс, місцями злегка пішов під воду. У воді живе багато всякої живності – цілий незайманий світ. Повалені дерева лежать в озері, і здається, що ти в житті не бачив стільки зелені.

Їхати з такого затишного місця не хочеться, але доводиться. Нам дуже пощастило, що в Карпатах вздовж дороги безліч колиб, адже за час велопоездкі можна не на жарт зголодніти. Я обожнюю популярне гуцульська страва – банош. Це кукурудзяна каша з бринзою, зварена на молоці і сметані. У Карпатах готують його у всіх закладах та практично скрізь він неймовірно смачний. Спали ми після такого насиченого дня як убиті.

Вид зверху

В останній день на Синевирі ми вирішили піднятися на гору, щоб оглянути всі навколо зверхньо. Стежка починається прямо біля озера, в тій його частині, де знаходиться дерев’яна скульптура Синь і Вир. Підйом неважкий і не дуже довгий, а дорога виводить на невеликий безлісий ділянку гори – полонини. Дуже здорово прийти сюди з підстилкою, сісти де-небудь вище і милуватися пейзажем, поки над головою повільно пропливають хмари. Так ми і вчинили.

Про те, де можна подивитися на Синевир зверху, теж дізналися випадково – з розмови з місцевим пастухом на полонині. Виявилося, потрібно було просто раніше згорнути по стежці направо, в той час як ми піднімалися постійно вгору. Слідуючи вказівкам, дісталися до заповітного місця. Однак вид на Синевир відкривається не відразу: спочатку потрібно знайти найвищу точку, і лише тоді старання будуть винагороджені. А нагорода таки перевершує їх.

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