Під Києвом пенсіонер не міг поділити кордон ділянки з сусідом і порізав йому обличчя

Під Києвом у селі Слобода Кагарлицького району між сусідами виник конфлікт земельної межі між ділянками. Чоловіки давно конфліктували, однак цього разу чергова сварка ледь не закінчилася трагедією.

Суперечка виникла на автовокзалі міста Кагарлик. Про це стало відомо з повідомлення на сайті Нацполиции Київської області.

Чоловіки зустрілися випадково і почали сперечатися. В процесі сварки один з сусідів дістав з кишені розкладний ніж і спробував вдарити другого в груди. Намагаючись захиститися, потерпілий повалив нападника на землю.

В результаті перепалки 65-річний пенсіонер отримав кілька ножових поранень в області обличчя. Його госпіталізували медики швидкої допомоги.

Нападника затримали правоохоронці. Ним виявився 78-річний чоловік. Поліція почала розслідування за фактом замаху на вбивство.