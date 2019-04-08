З воїном 54-ї ОМБр Дмитром Стрекневым, загиблим на Донбасі, простяться завтра на Луганщині

Солдат, гранатометник 54-ї окремої механізованої бригади Дмитро Стрекнев загинув 6 квітня поблизу хутора Вильный на Луганщині від кульового поранення, отриманого під час бою з найманцями РФ.

Завтра, 9 квітня, в селищі міського типу Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області об 11.00 за адресою: вул. Кутузова, 32 розпочнеться поминальна панахида за Дмитру Володимировичу Стрекневу, 1997 року народження, солдату, гранатометчику 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 квітня близько 23:30 поблизу хутора Вильный Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, отриманого під час бою з найманцями РФ.

Дмитро Стрекнев народився 09.07.1997 року в Нижній Погоди. 28.01.2017 року був призваний на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України.