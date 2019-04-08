Повінь – зміна системи

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У США дитина заблокував iPad майже на півстоліття

08.04.2019

В США ребенок заблокировал iPad почти на полвекаБатько залишив гаджет своєму трирічному синові.

Журналіст New Yorker Еван Оснос виявив, що його Apple iPad був заблокований на 48 років. Сталося це після того, як чоловік залишив пристрій своєму трирічному синові.

За порадою з приводу ситуації Оснос звернувся до користувачів Мережі.

“Эээм, це схоже на фейк, але так виглядає сьогодні наш iPad, після того як його (багаторазово) намагався розблокувати трирічна дитина. Є ідеї?”, – зазначив чоловік.

Люди почали радити чоловікові перевстановити систему або відновити дані з резервної копії. Інші рекомендували не розблокувати гаджет, а подарувати її синові, коли йому виповниться 52 роки.

У підсумку невідомо, чи зміг чоловік розблокувати гаджет чи ні.

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