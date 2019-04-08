У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку

У Дніпровському районі Києва на ринку спалахнула серйозна пожежа. До місця події вирушили рятувальники.

Займання сталося 8 квітня близько 14:30. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага, загорівся торговий павільйон площею 70 квадратних метрів, розташований на вул. Івана Миколайчука, 4.

«На місці працюють рятувальники. Подробиці стануть відомі пізніше», – повідомила Водолага.

Причини займання, а також інформація про постраждалих на даний момент невідома.

На опублікованих в групі «Київ Оперативний» у Facebook фото, видно, що поряд з павільйоном розташовані інші кіоски, тому не виключено, що площа пожежі може збільшитися.

Facebook «Київ Оперативний»

Facebook «Київ Оперативний»

Facebook «Київ Оперативний»

Пізніше в прес-службі ДСНС Києва повідомили, що пожежа сталася в павільйоні з продажу одягу, після чого вогонь розповсюдився на сусідні кіоски. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. В 15:16 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

Відео: Włodzimierz Kowalchuk