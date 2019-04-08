В Запоріжжі зі стріляниною затримали злочинне угрупування

У Шевченківському районі Запоріжжя після вчинення чергового злочину правоохоронці затримали злочинну групу. Під час затримання поліцейський, для зупинки автомобіля підозрюваних, застосував зброю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління поліції в Запорізькій області.

У прес-службі відзначили, що 8 квітня співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками патрульної поліції, по вулиці Карпенка Карого, безпосередньо після вчинення чергового злочину затримали злочинну групу, члени якої чинили опір при затриманні.

“Поліцейськими встановлено, що зловмисники, за попередньою змовою, вночі, зламавши металопластикове вікно, проникли в офіс, розташований на другому поверсі будинку по вулиці Карпенка Карого, звідки викрали майно. Після скоєння злочину фігуранти намагалися втекти на автомобілі Mazda. При затриманні членів злочинної групи, на вимогу співробітників поліції зупинити автомобіль, водій транспортного засобу продовжив рух. З метою примусової зупинки автомобіля, патрульний вистрілив по заднього лівого колеса автомобіля з табельної вогнепальної зброї “Форт-17″. Постраждалих немає. Після чого поліцейські затримали усіх трьох громадян”, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що організатором і лідером злочинної групи є раніше неодноразово судимий житель Запорізької області 1979 року, співучасники та безпосередні виконавці – жителі Запоріжжя, чоловік 1994 року народження і жінка 1994 року народження. При огляді їх автомобіля було вилучено 10 мобільних телефонів, фотоапарат, металеву гвинтівку “КРОМ”, ноутбук, ніж, три металеві інструменти, гроші і портативний відеореєстратор.

Вилучене направлено в Запорізький Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Зараз вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 ( “Крадіжка”) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.