Гінеколог пояснила, чому не можна користуватися гелем для інтимної гігієни

Зредства для інтимної гігієни поділяються на кошти з кислим водневим показником (рн) (близько 3,5) і кошти з pH, близьким до pH шкіри інтимної зони (близько 5).

Про це повідомляє «24 tv».

Зараз гель для інтимної гігієни досить популярний засіб. Вони нібито допомагають зняти сухість, зберегти баланс мікрофлори інтимної зони, а також роздратування і неприємні відчуття.

Гелі з кислим рн

Такі гелі лікарі рекомендують для жінок з бактеріальним вагінозом. Це інфекція, яка виникла тоді, коли дуже велика кількість певних бактерій змінюють нормальний баланс бактерій в піхву.

Дослідження підтвердили, що гель з кислим рн у поєднанні зі стандартним лікуванням бактеріального вагінозу допомагає знизити кількість рецидивів.

Однак існують ситуації, коли подібні гелі йдуть не на користь, а на шкоду:

запальні захворювання вульви і піхви;

алергічні реакції у ділянці статевих органів;

пошкодження після гоління/епіляції.

У всіх цих випадках кислота буде потрапляти на запалену/пошкоджену шкіру, викликаючи печіння і біль.

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Суспільство

Гелі з нейтральним pH (близько 5)

Варто їх застосовувати чи ні – це вже ваше рішення. Ні шкоди, ні користі для інтимного здоров’я вони принести не повинні.

Однак гінеколог зазначає: жодна значна медична організація не рекомендує жоден з гелів для інтимної гігієни жінок.

Головне проводити водні процедури не менше рази на день.

Нагадаємо, раніше гінеколог назвав одну з основних причин жіночого безпліддя.

Така згубна звичка, як куріння завдає шкоди статевій системі. Крім того на безпліддя можуть негативно впливати газовані напої, фаст-фуд, алкоголь, але це не так страшно.

Також наголошується, що для здоров’я корисна статеве життя. Її нічим не замінити. Таким чином жінка може зняти стрес, а також зайнятися профілактикою хвороб статевих органів.

Нагадаємо, лікар назвав головну причину жіночих проблем.

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