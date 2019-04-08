Королева Єлизавета II вирішила, кому передасть престол

Саме онукові Вільяму, а не синові Чарльзу, Єлизавета II передасть трон.

Таке припущення висунули британські журналісти. Про це пише «unian».

Вже відомо, що онук британської Королеви Єлизавети II пройшов стажування в службі розвідки Сполученого Царства.

Однак, громадськості так і не вдалося дізнатися подробиць проходження служби оскільки принц підписав документи про нерозголошення. Це може говорити про важливість події, в яку не хочуть присвячувати когось крім королівської сім’ї, принаймні до пори до часу.

Тим часом британські ЗМІ дізналися, що принц Вільям перший з членів монаршої родини, який попрацював в рядах британської розвідки. І така служба є своєрідною підготовкою до майбутнього правління. Журналісти припускають, що саме онукові Вільяму, а не синові Чарльзу, Єлизавета II передасть трон.

Зовсім недавно стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям будують величезну огорожу в Кенсингтонському палаці. На даний момент довжина огорожі – 900 футів або 274,32 метра, висота – трохи більше 90 сантиметрів. В майбутньому рослини закриють всю задню частину палацу. На це витратити близько п’ятнадцять тисяч фунтів стерлінгів.

У королівського подружжя троє дітей: п’ятирічного Джорджа, трирічну Шарлотту і однорічного Луї. Для поїздок вони використовують вертоліт, що належить королівській сім’ї, а журналісти їх частенько фотографують.Так, на хвилі чуток про четвертої вагітності Кейт Міддлтон, цікавий британець запитав у неї прямо — чи планують вони з принцом Вільямом заводити ще одну дитину. На таке інтимне питання делікатна герцогиня Кембриджська відповіла з гумором. «Думаю, принц Вільям зараз трохи занервував», — віджартувалася Кейт.

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Нагадаємо, що Кейт Міддлтон вже вісім років заміжня за принцом Вільям. З’ясувалося, що, коли Кейт тільки вступила у стосунки з принцом, оточення майбутньої герцогині вважало, що їй дуже пощастило, однак вона відповідала: «це йому зі мною пощастило». Про це розповіла письменниця Еллісон Пірсон, написала книгу про герцогиню Кембриджську.

Нагадаємо, що принц Вільям вирішив стати особистим перукарем для дочки.

Раніше Hyser повідомив, що принц Вільям кинув Кейт Міддлтон і поїхав розважатися до колишньої.

Також Hyser писав, що Принц Вільям і Кейт Міддлтон провели таємну зустріч.