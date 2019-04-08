Повінь – зміна системи

Menu
Close

Королева Єлизавета II вирішила, кому передасть престол

08.04.2019

Саме онукові Вільяму, а не синові Чарльзу, Єлизавета II передасть трон.

Таке припущення висунули британські журналісти. Про це пише «unian».

Вже відомо, що онук британської Королеви Єлизавети II пройшов стажування в службі розвідки Сполученого Царства.

Однак, громадськості так і не вдалося дізнатися подробиць проходження служби оскільки принц підписав документи про нерозголошення. Це може говорити про важливість події, в яку не хочуть присвячувати когось крім королівської сім’ї, принаймні до пори до часу.

Тим часом британські ЗМІ дізналися, що принц Вільям перший з членів монаршої родини, який попрацював в рядах британської розвідки. І така служба є своєрідною підготовкою до майбутнього правління. Журналісти припускають, що саме онукові Вільяму, а не синові Чарльзу, Єлизавета II передасть трон.

Зовсім недавно стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям будують величезну огорожу в Кенсингтонському палаці. На даний момент довжина огорожі – 900 футів або 274,32 метра, висота – трохи більше 90 сантиметрів. В майбутньому рослини закриють всю задню частину палацу. На це витратити близько п’ятнадцять тисяч фунтів стерлінгів.

У королівського подружжя троє дітей: п’ятирічного Джорджа, трирічну Шарлотту і однорічного Луї. Для поїздок вони використовують вертоліт, що належить королівській сім’ї, а журналісти їх частенько фотографують.Так, на хвилі чуток про четвертої вагітності Кейт Міддлтон, цікавий британець запитав у неї прямо — чи планують вони з принцом Вільямом заводити ще одну дитину. На таке інтимне питання делікатна герцогиня Кембриджська відповіла з гумором. «Думаю, принц Вільям зараз трохи занервував», — віджартувалася Кейт.

Українців залишать без субсидій: кого торкнуться зміни
Головне

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон вже вісім років заміжня за принцом Вільям. З’ясувалося, що, коли Кейт тільки вступила у стосунки з принцом, оточення майбутньої герцогині вважало, що їй дуже пощастило, однак вона відповідала: «це йому зі мною пощастило». Про це розповіла письменниця Еллісон Пірсон, написала книгу про герцогиню Кембриджську.

Читайте також:   «Кузня на Рибальському» при Порошенко купила у Росії матеріалів на 160 бюджетних мільйонів

Нагадаємо, що принц Вільям вирішив стати особистим перукарем для дочки.

Раніше Hyser повідомив, що принц Вільям кинув Кейт Міддлтон і поїхав розважатися до колишньої.

Також Hyser писав, що Принц Вільям і Кейт Міддлтон провели таємну зустріч.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *