Кошовий яскраво висміяв поведінка Порошенко: «Виходить, все на тверезу»

Євген Кошовий розповів про те, як кандидати в президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко здали аналізи для перевірки і засумнівався в їх правдивості.

Саме на цю тему він пожартував у черговому випуску ЧистоNews. Про це пише «politeka».

Аналіз крові дав можливість перевірити стану здоров’я кандидатів та наявності або відсутності в організмах психоактивних речовин.

«Хто рано встає, той здає аналізи. Напередодні кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко здали свої аналізи. Чинний гарант свої здав на стадіоні, Володимир Зеленський у приватній клініці. …Можливо Зеленський пропустив якісь нововведення в медреформе в Україні і тепер здають аналізи саме на стадіонах», — іронізує ведучий Євген Кошовий.

За результатами експертизи, в аналізах Петра Порошенка ніяких психоактивних речовин не виявлено, з одного боку, говорить Євген Кошовий, новина позитивна, з іншого – жартує.

«Виходить, все, що він наробив – на тверезу?», — зазначив Євген.

Сам кандидат Зеленський потрапив в курйозну ситуацію при здачі аналізів. Виявляється, забір матеріалу у нього брав лаборант, який раніше знімався в кіно і навіть встиг знятися в кулінарному теле-шоу «МастерШеф».

Медичні аналізи кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського продовжують залишатися однією з головних тем. Як з’ясувалося, до однієї з клінік, яка брала участь у заборі біоматеріалу чинного президента, може бути причетний Борис Ложкін. Це екс-глава Адміністрації Президента і давній бізнес-партнер Порошенка.

Користувачі соцмереж сумніваються, що результату аналізів Петра Порошенка можна довіряти. І не тільки з-за можливого «сліду Ложкіна». Деякі побачили в процесі забору крові у гаранта підміну пробірки за спинами медичних працівників і навіть маніпуляції зі шприцом.

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Регулярні огляди і аналізи також допомагають виявити небезпечне захворювання на ранній стадії, коли вона хороший піддається лікуванню. Їх важливо здавати не тільки коли вже захворів, а й для власного спокою і впевненості, що нічим не хворий.

Нагадаємо, що лікарі назвали аналізи, які потрібно здати кожному.

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