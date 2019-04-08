Екс-бійцю «Торнадо», застрелившему двох патрульних в Дніпрі, дали довічне

Суд зачитає вирок для екс-бійця розформованого підрозділу «Торнадо» Олександру Пугачову, якого звинувачують у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі, дали довічний термін.

Про це стало відомо під час судового засідання у Кіровському районному суді Дніпра.

На засіданнях суду протягом двох років Пугачов вперто мовчав. Сторона звинувачення наполягала на призначенні покарання за вчинення злочинів Пугачовим у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що 25 вересня 2016 року біля автовокзалу в Дніпрі водій зупиненого за порушення правил дорожнього руху автомобіля застрелив двох поліцейських. Злочинець зник з місця події. Патрульний інспектор Артем Кутушев загинув на місці. Пізніше в лікарні померла поранена злочинцем патрульна Ольга Макаренко.

Сам злочинець, отримавши поранення в живіт від патрульного, прийшов в лікарню імені Мечникова, де його в той же день і затримали. Ним виявився екс-боєць розформованого підрозділу «Торнадо» Олександр Пугачов.

Патрульні зупинили тоді Пугачова за порушення правил і попросили документи для перевірки. Оскільки він вже два роки перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів, — відкрив вогонь. У січні 2017 року обвинувальний висновок у відношенні Пугачова передали в суд.