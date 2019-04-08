НАБУ займеться держзрадою Труби

Роман Труба

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зобов’язали

розпочати кримінальне провадження проти голови Державного бюро розслідувань

(ДБР) Романа

Труби з ряду статей Кримінального кодексу. Рішення прийняв Солом’янський

районний суд міста Києва, йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень (ЄРДР).

Суд отримав скаргу від заявника на бездіяльність НАБУ,

оскільки вони не внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових

розслідувань. Відповідно, суд зобов’язав Бюро це зробити.

«Заявник просив зобов’язати уповноважена особа НАБУ внести в

ЄРДР зазначені відомості, а також зобов’язати надати витяг з ЄРДР і

вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілого. Заслухавши пояснення

заявника, дослідивши матеріали скарги, суддя вважає, що скарга підлягає

частковому задоволенню», — йдеться в матеріалах суду.

Сам заявник подав у НАБУ заяву про вчинення директором

ДБР, його першим заступником, керівником другого управління організації

досудових розслідувань ДБР, першим заступником директора територіального

управління ДБР та начальником другого слідчого відділу ДБР кримінальних

правопорушень за ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 109 (дії,

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або

на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або

службовим становищем), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних

організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 3 ст. 382 (невиконання

судового рішення).

Раніше SKELET-info повідомляв, що Рада громадського контролю при ДБР розкритикував діяльність Труби.

За даними ЗМІ, призначення Романа Труби на посаду голови

Держбюро розслідувань лобіювали глава РНБО Олександр Турчинов та нардеп Сергій Пашинський.

Також стало відомо, що Труба не проходив люстраційні перевірку.